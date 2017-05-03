Красноярск, 3 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Манском районе Красноярского края проводится доследственная проверка по факту возможного необеспечения мер пожарной безопасности населенных пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 мая, в Главном следственном управлении СКР по региону.

skeeze Пожар

27 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что к деревне Белогорка со стороны полей сельхозназначения, принадлежащих местным фермерам, вплотную подошел пал травы. В ходе пожара сгорело 18 домов, в том числе восемь жилых и десять дачных. Жилья лишились 12 человек.

Цель доследственной проверки — выяснить, допустили ли в своих действиях халатность (необеспечение мер пожарной безопасности населенных пунктов) представители муниципального образования — Шалинского сельского совета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе сложилась сложная пожароопасная ситуация, действует режим ЧС. С 27 по 29 апреля 2017 года в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. В частности, в Приангарье и в Бурятии 28 апреля загорелись 84 жилых дома и 30 строений. Пострадавшим пообещали выплатить единовременную материальную помощь (по 10 тысяч рублей) и финансовую помощь в связи с полной утратой имущества по 100 тысяч рублей.