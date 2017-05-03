Севастополь, 3 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В Севастополе 20 мая пройдет подведение итогов и объявление победителей в конкурсе «Самый дружный двор». В августе планируется завершить работы по благоустройству дворов-призеров, проекты и работы будут оплачены из средств местного бюджета. Об этом на заседании правительства заявил директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Двор дома

Конкурс организован по инициативе губернатора города и проводится в пяти номинациях: «Самый дружный двор», «Самый благоустроенный двор», «Самый цветущий двор», «Самый чистый двор» и «Самый спортивный двор».

«Проведение показало высокую активность жителей города. На стадии отбора было представлено 126 заявок», — сказал Демидов.

Победители и призеры получат возможность благоустроить свой двор согласно разработанному проекту. Определение победителей проведут по пяти призовым местам в пяти номинациях. «За первое место предусмотрено 2,5 миллиона рублей, второе — до двух миллионов, третье место — 1,5 миллиона рублей, четвертое — миллион рублей, а пятое — полмиллиона рублей», — добавил чиновник.

По ранее представленной информации, на обустройство дворов победителей конкурса будет выделено 79 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году по госпрограмме реформирования ЖКХ Севастополя в городе заявляли об установке 51 детской и 10 дворовых спортивных площадок.