Богота, 3 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. «Мы соболезнуем родственниками погибших в авиакатастрофе в Кундинамарке. Все восемь человек погибли», — написал Сантос на своей странице в Twitter.

U.S. Defense Department Хуан Мануэль Сантос

На борту самолета, помимо экипажа, находились двое военных, подполковник и капрал вооруженных сил Колумбии, и трое гражданских лиц. Все они погибли.

В настоящее время на место крушения прибыла комиссия по расследованию авиационных происшествий Дивизиона штурмовой армейской авиации вооруженных сил Колумбии для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия.

Напомним, самолет Cessna Caravan 208 с регистрационным номером EJC1130 Национальных вооруженных сил Колумбии совершал полет по маршруту между Толемаидой, главной военной базой в стране, и аэропортом Гуаймараль на окраине столицы Боготы.

В заявлении вооруженных сил говорится, что связь с самолетом была потеряна в 16:30 по местному времени (00:30 по московскому времени).