Москва, 3 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. «Риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются, и если они упадут ниже 50 долларов за баррель, то у рубля вообще не будет никаких шансов удержаться», — уверен Люшин.

kremlinrus.ru Нефтерубль

По его словам, российская валюта пока еще сопротивляется внешнему давлению. Это происходит, в основном, за счет притока спекулятивных инвестиций. Однако продолжится этот период недолго.

«Курс в районе 60 рублей за доллар может быть достигнут очень быстро еще и потому, что крепкий рубль при текущих ценах на нефть — очевидный негативный фактор для бюджета», — отмечает Люшин.

Напомним, ранее о необходимости курса в 60 рублей за доллар заявлял экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.