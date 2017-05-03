Магас, 3 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Ингушетии произошла перестрелка, в которой пострадал боксер Илез Яндиев. Получивший в 2006 году титул чемпиона мира по боксу среди юниоров 29-летний спортсмен доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Его прооперировали, пишет интернет-газета «Ингушетия».

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Перестрелка на почве ранее сложившихся неприязненных отношений произошла 2 мая во второй половине дня. Ее участниками стали представители двух тейпов, сообщил источник в правоохранительных органах.

За день до этого инцидента представители одного из известных в Ингушетии тейпов со своими друзьями напали на родственника известного спортсмена Яндиева, когда тот со своей женой ужинал в одном из ресторанов Назрани, пишет «Лайф».

Яндиев позвонил представителям напавших и назначил им встречу в ресторане на следующий день. По данным издания, едва он прибыл на место, как по нему тут же открыли огонь люди в масках.

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В Ингушетии предотвращают конфликт на религиозной почве

Стоит отметить, что случаи, когда жители Ингушетии пытаются решить спорные вопросы с помощью оружия, не редки. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году во время конфликта между сторонниками и противниками имама Хамзата Чумакова пошли в ход автоматы Калашникова. Один из участников спора, по словам очевидцев, даже принес на разборки пулемет. Выстрелы прозвучали, но, к счастью, ни одна из сторон не пострадала.