Киев, 3 мая, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны продолжают вести спорадические обстрелы. За прошедшие сутки зафиксировано применение танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 3 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, полковник ВСУ Ярослав Чепурной, передает ИА REGNUM.

ИА Красная Весна МЧС ДНР. После обстрела. Донецк. ДНР. 2017.

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 44 раза обстреляли позиции ДНР в 13 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий в пос. Минерельное Ясиноватского района (прифронтовой поселок ДНР) повреждено остекление двух частных домов.

«В результате обстрелов со стороны украинских силовиков остекление двух жилых домов повреждено в населенном пункте Минеральное по улице Комсомольская», — сообщили в ведомстве.

Также ночью, 2 мая, источник в НМ ДНР проинформировал, что украинские войска за три часа боев выпустили свыше 50 танковых снарядов и мин по окрестностям с. Спартак (под Донецком, ДНР), Ясиноватой (прифронтовой город ДНР) и району Донецкой фильтровальной станции (под контролем ВСУ).

«С 17:30 украинская сторона ведет обстрелы района ДФС и окрестностей Ясиноватой. Выпущено в общей сложности более пяти десятков мин и танковых снарядов», — сказал ДАН собеседник агентства.

Позже источник обвинил украинские войска в срыве «режим тишины», который был согласован Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в районе Ясиноватой для эвакуации персонала ДФС.

«После начала обстрела района ДФС российские офицеры в СЦКК инициировали введение режима прекращения огня в этом районе, чтобы можно было эвакуировать персонал ДФС. Договоренность между сторонами была достигнута. Однако украинская сторона так и не прекратила огонь. Эвакуацию пришлось отменить», — рассказал представитель ДНР.

При этом по данным источника в НМ ДНР, в прифронтовом г. Докучаевске (ДНР) в результате ведения боевых действий была ранены мирная жительница.

«В 9:30 в результате обстрела со стороны ВСУ в Докучаевске ранена женщина 1964 года рождения. Госпитализирована в центральную городскую больницу», — сказал источник.

В то же время представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» отметил, что из-за обстрелов персонал фильтровальной станции был вынужден укрыться в бомбоубежище.

Ранее, в апреле 2017 года заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что солдаты ВСУ в нарушение минских соглашений заняли Донецкую фильтровальную станцию. Он сообщил, что ВСУ расположили свои боевые позиции в 100 м от станции.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела со стороны ВСУ. Под огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиново, Хорошее и Калиновка.

В свою очередь, 3 мая спикер штаба АТО, полковник ВСУ Ярослав Чепурной заявил, что «за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще семеро защитников получили ранения».

По его словам, ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой, войска ДНР и ЛНР 63 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских войск.

«На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитникам Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23−2, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие, а по защитникам н.п. Славное — 82-миллиметровые минометы… По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия», — сказал Чепурной.

Он сообщил, что в Авдеевке (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

«По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельске обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы крупных калибров применял вблизи шахты «Бутовка» и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Троицкого», — рассказал Чепурной.

Полковник также отметил, что на Луганском направлении войска ЛНР из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров вели огонь по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки.

«82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов», — подытожил Чепурной.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая пресс-служба НМ ДНР проинформировала о 47 обстрелах со стороны ВСУ. По данным ДНР, в результате ведения боев трое гражданских получили ранения. В прифронтовом Трудовском (под Донецком) под обстрел попала школа, пять домов получили повреждения; в пос. Зайцево (под Горловкой) пять домов получили повреждения; в с. Яковлевка Ясиноватского района сгорел один жилой дом.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.