Вашингтон, 3 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Финский концерн Nokian Tyres объявил о том, что собирается построить в США новый завод, целью строительства называется желание стимулировать рост компании за пределами Европы, сообщает Reuters.

Flickr.com Офис Нокиа. США

Новый завод компания планирует построить в городе Дейтон, штат Теннеси. Он разместится на площади около 77 тыс. кв. км. Концерн собирается инвестировать в новое предприятие около $ 360 млн долларов. Это будет уже третий собственный завод компании.

Строительство планируется начать в 2018 году, в Nokian Tyres ожидают, что после запуска производства завод сможет выпускать около 4 млн шин в год. На предприятии будет работать около 400 сотрудников.

Губернатор штата Теннеси Билл Хэслем сообщил, что на принятие компанией подобного решения повлиял недавно принятый закон, который снизил уровень налогов для производителей.

Reuters также пишет, что концерн сообщил о росте своей квартальной прибыли, он произошел на фоне роста продаж в России.

Nokian Tyres — финский концерн, который специализируется на выпуске автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации в сложных условиях. Один из заводов компании расположен в городе Всеволожск Ленинградской области.