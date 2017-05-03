Великий Новгород, 3 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ранее в социальных сетях новгородцы пожаловались на разрушенные горки и перекрытия в детском игровом комплексе, как минимум один ребёнок был травмирован. После чего муниципальное учреждение «Парки Великого Новгорода» ограничило доступ к игровой площадке.

Parki-vn.ru Детский комплекс «Сказочное королевство» в новгородском парке 30-летия Октября

Ремонт комплекса, который был установлен в парке в 2011 году, оценивается в сумму около 2 млн рублей.