Берлин, 3 мая, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Саммит «Деловой двадцатки» (Business 20) завершится 3 мая в столице Германии, сообщает Die Bundesregierung.

G20.org G20 2017. Германия

На встрече в Берлине присутствуют исполнительные директора крупнейших компаний стран «Большой двадцатки», экономисты, бизнесмены и представители международных организаций.

Саммит B20 проходит под лозунгом «Устойчивость, ответственность и отзывчивость». На нем обсуждают вопросы торговли, инвестиций и финансовых рынков.

Помимо экономических аспектов, были затронуты темы, связанные со здравоохранением, изменением климата, а также с гуманитарными проблемами некоторых африканских стран.

Впервые саммит B20 прошел накануне встреч глав государств «Большой двадцатки» в Торонто в 2010 году. Основная миссия «Большой двадцатки» — содействовать развитию экономического роста, способствующего созданию рабочих мест, и представлять интересы национальных деловых сообществ.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 7—8 июля 2017 года в немецком Гамбурге.