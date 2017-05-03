Москва, 3 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Госдуме выступили против запрета неработающим гражданам на выезд за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

В Совфеде идет работа над законодательством, направленным на вывод из тени нелегализовавшихся самозанятых граждан. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский не исключает, что получающим доход, но не платящим налоги гражданам, может быть запрещен выезд за границу.

«Возможно будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — сказал сенатор «Российской газете», отметив, что таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) раскритиковал такую инициативу.

«Категорически против!!! Растет уровень безработицы, закрываются предприятия, работодатели понуждают к неофициальному трудоустройству… В чем граждане виноваты?!» — написал Нилов в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде идет работа над выводом самозанятых из тени. Так, в Совфеде предлагали ввести так называемый «налог на тунеядство» — плату за пользование социальной инфраструктурой, в частности ОМС.

Для того, чтобы легализоваться самозанятым следует приобрести патент, его цена в среднем в зависимости от региона составляет около 20 тыс. рублей в год.