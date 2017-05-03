Москва, 3 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В России за неделю (19−26 апреля) численность безработных граждан снизилась на 0,9% и составила 881 тыс. 883 человека. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 053 тыс. 963 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в городе Севастополе и Республике Тува.

В Ненецком автономном округе, Ставропольском и Забайкальском краях численность безработных не изменилась.

По состоянию на 26 апреля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в России численность безработных граждан снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 14 марта и по настоящее время количество безработных граждан убывает.

Напомним, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России нет предпосылок для роста безработицы.