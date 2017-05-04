Анкара, 4 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Турецкие археологи определили, что это захоронение может относиться к тому периоду, когда этот регион после Русско-турецкой войны 1877−1878 годов вошел в состав Российской империи. Четырехкратные на протяжении XIX века русско-турецкие войны не нашли такого отражения в исторических работах, как войны с европейскими державами, но героизм, проявленный русскими солдатами, был ничуть не меньшим.

Алексей Кившенко. Взятие Карса. Въезд. 1880 год

Обычная практика состояла в том, что останки погибших высших чинов российской армии вывозились для захоронения в Россию, но если найденный погибший действительно был одним из участников кампании 1877−1878 годов, то стандартный порядок захоронения мог быть нарушен бушевавшей тогда в тех местах эпидемией. Так ли это и каково настоящее имя и чин захороненного, покажет дальнейшее расследование.

Подробности читайте в статье: Русские следы на востоке Турции

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