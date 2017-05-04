Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
Москва, 4 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Изображенные на барельефах советские люди разных республик, народностей, трудовых специальностей показаны в единстве и сотрудничестве с окружающей их природой — деревьями, плодовыми кустарниками, лозами, северным морем.
Природа здесь, в отличие от избитого штампа, часто упоминаемого в связи с советским искусством, это не объект преодоления и подчинения, а любимая и любящая мать человечества, вдохновляющая своих детей. Кажется, что мы воочию видим того самого библейского «человека до грехопадения» — властвующего над всей планетой и заботящегося обо всем живом, что на ней существует.
Смотрите галерею фотографий к статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»
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