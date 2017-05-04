Москва, 4 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Изображенные на барельефах советские люди разных республик, народностей, трудовых специальностей показаны в единстве и сотрудничестве с окружающей их природой — деревьями, плодовыми кустарниками, лозами, северным морем.

Николай Иванов ИА REGNUM Е.А. Янсон-Манизер. Барельеф, на котором изображен представитель народов СССР. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Природа здесь, в отличие от избитого штампа, часто упоминаемого в связи с советским искусством, это не объект преодоления и подчинения, а любимая и любящая мать человечества, вдохновляющая своих детей. Кажется, что мы воочию видим того самого библейского «человека до грехопадения» — властвующего над всей планетой и заботящегося обо всем живом, что на ней существует.

Смотрите галерею фотографий к статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»

Приглашаем вас также совершить мысленную прогулку по красивейшим местам Московского метрополитена, обратившись к серии фоторепортажей Николая Иванова.