Санкт-Петербург, 3 мая, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отменила введенный ранее зап­рет на при­ем аби­тури­ен­тов в Санкт-Пе­тер­бург­ский государственный инс­ти­тут ки­но и те­леви­дения. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Запрет приема отменен рас­по­ряже­ни­ем Ро­собр­над­зо­ра № 923−07 от 26 апреля.

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Таким образом, петербургский вуз возобновляет при­ем новых студентов, приостановленный в конце марта из-за предписания надзорного ведомства.

Как сообщалось, решение о запрете было ранее принято по итогам проведенных Рособрнадзором проверок. В ректорате Института кино и телевидения заявляли, что замечания касались оформления научных работников института на работу, оформления договоров, заключенных со студентами, и содержания сайта института.

Назвав выявленные Рособрнадзором недостатки «техническими», в институте тогда пообещали в положенные сроки устранить проблемы, вызвавшие претензии надзорного ведомства.

Федеральное го­сударс­твен­ное бюджетное об­ра­зова­тель­ное уч­режде­ние выс­ше­го образования «Санкт-Пе­тер­бург­ский го­сударс­твен­ный институт ки­но и те­леви­дения» учреждено Министерством культуры РФ. Вуз готовит кадры для кинематографии, телевидения и смежных отраслей.