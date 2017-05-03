Каракас, 3 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. «Венесуэла услышала призыв оппозиции и выплеснулась на улицы, чтобы заблокировать попытки Мадуро созвать Конституционную Ассамблею вместо законно существующей Национальной Ассамблеи», — сообщает испанское издание La Razón. — По призыву оппозиционной правительству платформы «Круглый стол демократического единства» (Mesa de la Unidad Democrática — MUD) граждане приступили к сооружению баррикад на улицах Каракаса. Мусор, автомобильные шины, транспортные средства, стволы поваленных деревьев — все идет в ход для постройки барьеров. «Это правительство падет, мы этому поможем!» — скандируют оппозиционеры».

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Баррикады сооружаются в кварталах, которые протестанты сделали «своими» в ходе мирных демонстраций, заканчивающихся обычно битьем витрин магазинов, мародерством и задержанием авторов актов вандализма — Альтамира, Чакао, Санта-Фе, Ла-Урбина, Петаре и практически по всей западной части венесуэльской столицы.

По словам корреспондента испанского СМИ Габриэлы Перейры, баррикадостроители ведут себя агрессивно, препятствуя полиции разбирать завалы и очищать улицы от мусора, сваленного протестантами. Нередко они бросают в полицейские мотоциклы бутылки с «коктейлями Молотова». Силовики отвечают слезоточивым газом.

Николас Мадуро приступил к реализации своего плана нового устройства государства: комиссию для подготовки к выборам в Конституционную Ассамблею поручено сформировать супруге президента Силии Флорес, предполагается, что ей будут помогать несколько министров из нынешнего правительства страны и губернаторов провинций. Назначенный главой этой комиссии министр образования (с января 2017 г.) Элиас Хауа Милано заявил, что процесс организации комиссии и подбора кадров в нее займет несколько недель.

Предложение участвовать в выборах в создаваемый Николасом Мадуро новый законодательный орган представителями оппозиции отвергнуто: противники действующего президента объявили, что организации Конституционной Ассамблеи означает, что Мадуро намерен избежать проведения досрочных президентских выборов. Экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес настаивает на референдуме по вопросу создания новой ассамблеи, заявляя, что нынешний глава государства не имеет права произвольно менять Конституцию под свои интересы, и призывает к продолжению протестов.