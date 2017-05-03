Киев, 3 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. 36 делегаций от стран-участниц в песенном конкурсе «Евровидение — 2017» прибыли в Киев, написал 3 мая вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в соцсети Facebook.

Eurovision.tv Символика Евровидения-2017

Он также отметил, что репетиции на главной сцене Международного выставочного центра в Киеве уже провели 27 конкурсантов. Всего в «Евровидении — 2017» примут участие 42 страны. На данный момент на Украину прибыли около 400 участников конкурса.

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Напомним, первый полуфинал песенного международного конкурса состоится 9 мая, второй — 11 мая. Финал «Евровидения — 2017» пройдет 13 мая. Первые участники начали прибывать на Украину 29 апреля, с 30 апреля начались репетиции к конкурсу.

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Россия отказалась принимать участие в «Евровидении — 2017» после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны представительнице РФ Юлии Самойловой. Как заявили в СБУ, Самойлова «нарушила украинское законодательство» тем, что ранее выступила с концертом в Крыму.

«Первый канал» и ВГТРК также не будут транслировать конкурс «Евровидение — 2017» в России.