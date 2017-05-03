Москва, 3 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий статус парламентариев при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками, поддержала Ассоциация юристов России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

ИА REGNUM Госдума

Инициатива заключается в том, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти выступали на заседаниях региональных парламентов с информацией о результатах своей работы. Кроме того, законопроектом для парламентариев устанавливается первоочередное право на прием должностными лицами.

«С процессуальной точки зрения законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ получают право на максимально оперативное и эффективное взаимодействие с руководителями территориальных органов власти. Право на прием в первоочередном порядке должностными лицами повысит представительские функции Госдумы», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Правовое закрепление взаимодействия между различными ветвями власти в субъектах РФ в конечном итоге будет способствовать защите гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан конкретного региона, отметил он.

Законопроект внесен в Госдуму председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главами профильных комитетов Совфеда и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Предложение об отчете руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти в региональных заксобраниях звучало в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей 24 апреля 2017 г. — Путин поддержал эту инициативу.