Рим, 3 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. После двух лет сложных дипломатических отношений президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Сочи. СМИ Италии подчеркивают, что, как и ожидалось, встреча прошла в спокойных тонах, а лидеры двух стран не смогли сократить расстояния разногласий в главном внешнеполитическом досье: «присоединение Крыма и поддержка сирийского режима Башара Асада».

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Самые крупные издания вынесли тему встречи президента России и канцлера Германии Ангелы Меркель на первые полосы, однако почти никак не прокомментировали встречу, ограничиваясь переписью пресс-конференции. Перечисляя обсуждаемые на встрече темы, уделили внимание вопросу притеснения геев в Чечне, отдавая должное Меркель за ее смелость в том, «как ловко она поставила вопрос ребром».

Вот лишь некоторые заголовки: La Repubblica: «Меркель попросила Путина уважать права геев», TG7: «Меркель-Путину: защитить права геев в Чечне», Il Messagero: «Путин — Меркель: «ЕС не должен вмешиваться во внутренние дела», L’Huffington post: «Анджела ЛГБТ против Путина». В основном, издания сходятся во мнении, что встреча не имела результатов, поскольку каждая сторона осталась на своих позициях. Путин отверг все обвинения Меркель.

Оригинальную версию тайного мотива Путина и Меркель высказало издание Il Foglio. Дело в том, что Кремль ищет кого-то, кто способен обеспечить более подробную информацию о реальных намерениях внешней политики американского президента Дональда Трампа.

«Для Кремля, удивленного гиперактивной внешней политикой Соединенных Штатов, трудно найти в Германии необходимого союзника или даже просто доверенное лицо, чтобы расшифровать Америку Трампа». Издание напоминает, что Меркель только что вернулась из своей поездки в Вашингтон, а также приняла в Берлине дочь президента США. «Однако не следует забывать, что Меркель является одной из главных сторонников экономических санкций в отношении России, и сегодня после встречи она подтвердила, что две основные проблемы, которые осложняют отношения между Берлином и Москвой, это аннексия Крыма и стабилизация ситуации в Восточной Украине», — пишет Il Giornale.

Еще одним мотивом визита в Россию канцлера Германии, по предположению некоторых итальянских СМИ (Affariitaliani, Blitzquotidiano) является «тайная поддержка, оказываемая Путиным европейским популистским партиям». На горизонте голосование в Германии. После того, как русские хакеры вмешались в американское голосование в прошлом году, в Берлине косо смотрят на риск других попыток повлиять на выборы в Германии в сентябре этого года. В последнее время немецкая разведка обвинила Москву в хакерских атаках, но Путин решительно отверг эти обвинения.

«Меркель дала понять российскому президенту, что Европа сегодня сильнее и более сплоченная, чем Путин того ожидает. Поскольку переговоры по Брекситу отпраздновали в Москве как начало конца европейского проекта, ЕС готов бороться с националистической угрозой и отстаивать свое единство», — написало онлайн издание Il Foglio.