Симферополь, 3 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил введенный им запрет на проведение работ, связанных с капитальным строительством — под вопросом остались менее 400 объектов, перечисленных в приложении к документу. Cоответствующее дополнение к распоряжению опубликовано на правительственном портале Крыма.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Главному архитектору Республики Крым, министерству строительства и архитектуры Республики Крым, Службе государственного строительного надзора Республики Крым в течение пяти дней с момента принятия настоящего распоряжения (документ принят 28 апреля 2017 года — прим. ИА REGNUM ) разработать план мероприятий и порядок проведения проверки необходимых правоустанавливающих документов, разрешительной и технической документации по строительству и реконструкции объектов указанных в приложении к настоящему документу», — сказано в дополнении к распоряжению.

24 апреля глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете всех работ, связанных с реконструкцией и капитальным строительством, до 1 января 2018 года.

Речь шла о запрете строительства в муниципальных образованиях городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов. Запрет не коснулся лишь объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных программ.

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Запрет вызвал много вопросов у местных жителей. Распоряжение касалось в том числе обычных жилых домов и тем самым фактически нарушало право граждан на жилище. При этом право решать, кому из крупных застройщиков можно будет строить и где, передано созданному правительством градостроительному совету.

Позже Сергей Аксенов уточнил, что строительство объектов капстроительства в Крыму, попавшее под запрет, будет продолжено после их проверки градостроительным советом, и «введенный в Крыму мораторий на капитальное строительство будет снят в течение месяца», а то и «в течение двух недель».