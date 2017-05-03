Санкт-Петербург, 3 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Движение электричек и поездов дальнего следования нарушено из-за технической неисправности контактной сети под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД («Российские железные дороги»).

Cyber Trans Скоростной поезд «Ласточка»

«3 мая в связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань — Торфяное Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживается ряд поездов пригородного и дальнего сообщения», — говорится в сообщении.

В частности, поезда из Москвы задерживаются уже более чем на два часа.

«Специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.