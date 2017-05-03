Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум.
- Против России: правительство Латвии решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток — 2»;
- В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации;
- Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва;
- Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху;
- Памятный способ, или как Калининград пытаются сделать немецким.