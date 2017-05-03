Екатеринбург, 3 мая, 2017, 11:07 — ИА Регнум. МЧС России усиливает на Урале авиационную группировку. В Свердловскую область перебрасывают из Сибири две единицы авиационной техники: вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибию Бе-200, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС.

skeeze Лесные пожары

Группировка будет задействована для защиты населённых пунктов от огня. Ситуация с пожарами на Урале сейчас осложняется. Вертолёт Ми-8 уже участвовал 2 мая в тушении пожара под Екатеринбургом. А самолёт Бе-200 заступил на дежурство сегодня, 3 мая.

Также ударная авиагруппировка окажет помощь и Челябинской области, если там будет сложная ситуация с пожарами. Авиация работает в тесном взаимодействии с наземными группами. Для наибольшей эффективности используются активно используются данные космического мониторинга.

А тем временем, свердловское управление МЧС отчиталось о ликвидации четырёх крупных пожаров. В поселке Заря Алапаевского муниципального образования огонь повредил 24 бесхозных сарая и частный дом. В Екатеринбурге крупный пожар уничтожил три частных дома. Также в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров горели бесхозные сараи, а на станции Баженово сгорел жилой дом.