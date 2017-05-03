* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 3 мая, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Согласно заявлению, распространенному через новостное агентство террористов Amaq, целью радикала, подорвавшего начиненный взрывчаткой автомобиль, был конвой войск НАТО, проезжавший поблизости от посольства США.

В результате взрыва погибло восемь военнослужащих США.

В свою очередь, по данным официальных лиц, жертвами взрыва стали восемь мирных жителей, а также по меньшей мере 28 раненых, в том числе три военнослужащих США.