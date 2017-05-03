Якутск, 3 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Жителям отдалённых населённых пунктов Якутии покупка продуктов обходится недёшево. «Якутоптторг» завершил поставку товаров в северные сёла, и цены на некоторых его базах намного выше оптовых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalife.ru Тиксинская база «Якутоптторга»

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Sakhalife.ru Усть-Куйгинская база «Якутоптторга»

ИА SakhaLife утверждает, что товары для жителей отдалённых населённых пунктов, завозимые «Якутоптторгом», стали дешевле. На фото видно, что килограмм перловки стоит 65 рублей, овсянки — 73, ячки — 57, манной крупы — 74,6, риса — 77, гречки — 143, гороха — 93, пшена — 77 рублей. Цена макарон почти 50 рублей за пачку, тушёнки из говядины — 184,5 рубля за банку, из оленины — 260 рублей.

Пачка чая стоит 50−110 рублей, пол-литровый сок «Фрутоняня» — почти 60 рублей, фрукты (яблоки лимоны, апельсины) — от 200 рублей за килограмм, пол-литровая баночка томатной пасты или банка консервированной сайры — дороже 100 рублей, трёхзначные ценники у многих наименований детского питания, под 150 рублей — цена баночки солёных огурцов.

По данным Сахастата за март, самые дорогие продукты были в посёлках Зырянка (Верхнеколымский район), Усть-Нера (Оймяконский район), городах Мирный и Верхневилюйск. Так, в Зырянке 10 яиц стоили более 123 рублей, килограмм сахара — 124 рубля, натурального чая — 2,5 тысячи, муки — 84 рубля, пшеничного хлеба — 120 рублей, макаронных изделий — 183 рубля, сыра — почти 750 рублей.

В среднем в Якутии, по данным региональной службы государственной статистики, цена круп составляла 50−77 рублей (кроме гречки — 106 рублей), 10 яиц стоили 93,5 рубля, килограмм сахара — 72, бескостной говядины — 505, свинины — 413, средняя цена колбасных изделий была 330 рублей, а банки рыбных консервов —100. Килограмм сливочного масла стоил в марте почти 480 рублей, литр подсолнечного — 135. Дорого обходится якутянам чай — почти 860 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдалённых районов Якутии жаловались депутату республиканского Госсобрания Ивану Андрееву на то, что продукты из частных магазинов, которые делают огромные накрутки, всё равно стоят дешевле, чем те, что привозит субсидируемая из бюджета компания «Якутоптторг». Люди просили разобраться в этой ситуации депутатов и высказывали мнение, что лучше вообще не поставлять продукты, чем по таким ценам.

К примеру, в Джаргалахе 1 литр растительного масла «Олейна» «Якутоптторг» продаёт жителям по цене не ниже 157 рублей, у предпринимателей — в среднем 130 рублей, а закупается по 93,5 рубля. Ко всему прочему, ассортимент у госкомпании маленький, качество продуктов низкое, а в сёлах, где нет частных магазинов, ещё и неудобные для жителей способы реализации товаров — людей водят по заявкам в холодные склады. Если же частные магазины есть, то «Якутоптторг» тоже экономит на помещениях, размещая там свою полку.