Таллин, 3 мая, 2017, 14:26 — ИА Регнум. С начала мая отменяется перечень работ, которые разрешено выполнять несовершеннолетним, что дает молодежи возможность работать в значительно более широком диапазоне сфер деятельности. Кроме того, установлено разное время работы для обязанных и не обязанных посещать школу 15−17-летних несовершеннолетних в течение учебной четверти и во время школьных каникул. В случае вступления изменений в силу выполнившим школьную обязанность несовершеннолетним в дальнейшем разрешается работать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Ранее эти нормы составляли 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Детский труд на угольной шахте в США (1908-1912), фотограф Льюис Хайн

С июля работодатель Эстонии более не должен ходатайствовать перед Трудовой инспекцией о выдаче отдельного разрешения для найма молодого человека в возрасте до 14 лет, достаточно внести данные в Регистр работников Эстонии. В дополнение к регистрации работы в регистр необходимо будет внести также все прочие необходимые документы (например, согласие законного представителя несовершеннолетнего, условия труда). При этом, в случае, если в течение десяти дней инспектор по труду не отказал в выдаче своего согласия, считается, что разрешение на работу 7−14-летнего было получено. Благодаря данному изменению сокращается административная нагрузка работодателей, в то же время, все необходимые инстанции будут оповещены о найме подростка и об условиях его работы.

Согласно действовавшему до сих пор закону, работодатели должны были известить как Налогово-таможенный департамент, так и Трудовую инспекцию о найме на работу несовершеннолетнего и получить в этих ведомствах соответствующие разрешения. С июля эта обязанность отменяется.

Эстонская торгово-промышленная палата KODA считает достижением достигнутые изменения, отметив, что целью изменений является предоставление несовершеннолетним лучших возможностей для работы и освоения трудовых навыков.