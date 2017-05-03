Вашингтон, 3 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Компания Jeep представит новую модель 2018 Jeep Wrangler (JL) 1 сентября 2017 года, начало производства автомобиля запланировано на 13 ноября, информация была размещена на форуме JL Wrangler Forum.

Jeep-russia.ru Jeep Wrangler 2018

Администрация форума также сообщает, что начало приема заказов на пикап 2019 Pickup (JT) запланировано на август 2018 года, а производить пикап компания начнет в октябре 2018 года.

Кроме этого, сообщаются некоторые подробности о комплектации автомобиля. Во-первых, он получит автоматические коробки передач с 8 скоростями. Во-вторых, машина будет полноприводной, что было ожидаемо.

Для Северной Америки будут доступны следующие варианты комплектаций: турбированный двигатель «Hurricane» объемом 2 л с трансмиссией 850RE, дизельный двигатель объемом 3 л с трансмиссией 8HP75 и модернизированный двигатель V6 с коробкой 850RE.

Напомним, за последнее время информация о новой модели Wrangler уже несколько раз попадала в сеть. В конце апреля 2017 года новые шпионские фото были размещены на портале Autoblog.

А 20 апреля портал motor1 рассказал об инциденте в Лос-Анджелесе, связанном с фотошпионами и водителем Wrangler 2018. Последний тогда проехал на красный свет, пытаясь скрыться от камеры, в результате чего был остановлен полицией.