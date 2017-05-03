Саратов, 3 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Саратовской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 13 человек, обвиняемых в хищении 225 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

64.мвд.рф Цитата из оперативной съемки

Как отметила Волк, расследованием установлено, что фигуранты уголовных дел совершили хищение денежных средств в особо крупных размерах на территории Москвы, Саратовской, Брянской и Нижегородской областей, выделяемых в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на страхование урожая, путём создания фиктивных условий для получения указанных субсидий. Общий ущерб превысил 255 млн рублей.

Для осуществления своей противоправной деятельности, злоумышленники использовали страховую организацию.

«Участники структурных подразделений сообщества оформляли от имени сельхозтоваропроизводителей документы и предоставляли их в органы исполнительной власти, для искусственного создания оснований последующего перечисления субсидий, осуществляли заключение фиктивных договоров страхования урожаев, с целью последующего хищения денежных средств, выделенных ведомством, обеспечивающим проведение единой агропромышленной политики и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в агропромышленном комплексе», — констатировала Волк.

В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.