Ярославль, 3 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля приняла решение о голосовании на заседании 3 мая о лишении полномочий депутата председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зарубин до избрания на пост председателя был председателем «Единой России» в городской думе.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

Также за лишение полномочий проголосовала комиссия по законности муниципалитета, которая состоялась 3 мая перед заседанием органа. Полномочия председателя комиссия предложила возложить на заместителя председателя муниципалитета Ярославля Павла Дыбина.

Зарубин не указал в декларации за 2015 год право пользования гаражом в гаражном кооперативе, который принадлежал его умершему отцу. В права наследство Зарубин не вступал, однако формально имел право пользования имуществом.

Эксперты уверены, что Зарубин поплатился за скрытый конфликт с мэром Владимиром Слепцовым. Сам он назвал решение политическим.

«Мы должны понимать, что лишение полномочий может вести за собой только значительное нарушение. Значительность нарушения подразумевается, если человек скрыл имущество, происхождение которого он не может объяснить. Другое условие — это умысел на сокрытие имущества. Конечно, старый полуразвалившийся гараж не может быть таким имуществом, которое есть смысл скрывать. Любое решение, которое сегодня будет принято, будет носить очевидно политический характер. И показательно, что фракция «Единая Россия» приняла такое решение», — сказал на заседании комиссии Павел Зарубин.

Прокурор города Игорь Мокичев сообщил депутатам, что прокуратура не требует от муниципалитета лишить Зарубина полномочий, а лишь просит отреагировать на факт недостоверности сведений декларации.

«Мы признали сведения неполными и недостоверными, без оценки степени нарушения. В законе предусмотрено, что в случае неполноты и недостоверности сведений, этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании муниципалитета, где решение будет принято депутатами», — сказал прокурор Игорь Мокичев.

«Здесь рассматривается правовой вопрос юридического характера, никакой политики в нем нет», — сказал заместитель председателя муниципалитета Павел Дыбин.

Депутат Сергей Тюрин предложил ограничиться выговором в адрес Зарубина, пояснив, что 13 других депутатов также должны быть в этом случае лишены полномочий. Депутат Павел Дыбин напомнил Тюрину о партийной дисциплине. Оба являются единороссами. Между ними возникла перепалка.

Также Зарубин напомнил коллегам, что у 13 других депутатов также были найдены ошибки в декларациях, но их никто не пытается лишить полномочий.

«Я был в числе этих 13, и в случае, если будет решено лишить меня полномочий, я тоже готов понести наказание», — сказал депутат Роман Галагаев.

В итоге комиссия по законности муниципалитета единогласно приняла решение вынести вопрос на заседание, которое началось в 10.00.