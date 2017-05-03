Самара, 3 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. После многочисленных акций протеста в Самарской области, прошедших под лозунгом «Верните льготы пенсионерам! Меркушкина в отставку!» региональные власти заявили, что увеличение с 1 мая лимита поездок по социальной карте с 50 до 60-ти позволит удовлетворить потребности подавляющего большинства льготников. По этому поводу в региональном правительстве была собрана пресс-конференция, сообщает ИА REGNUM.

Антонова Дарья ИА REGNUM Льготы

Читайте также: 1 мая: самарский губернатор увидел с трибуны лозунг «Меркушкина в отставку»

По словам главы областного Минтранса Ивана Пивкина, с 1 мая льготники смогут воспользоваться общественным транспортом по социальной карте 60 раз в месяц, несмотря на то, что решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет. Он подробно доложил, что в течение трех месяцев несколько министерств и ведомств областного правительства вместе с администрацией Самары вели детальный мониторинг и анализ льготных перевозок. И пришли к выводу, что абсолютное большинство населения укладывается в диапазон 50−60 поездок. Причем особое внимание было уделено и пресечению коррупционных схем с использованием социальных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Самарской области с 1 февраля 2017 года предельное ежемесячное число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя, было ограничено до 50. В документе указано, что в последние годы отмечается стойкая тенденция по увеличению расходов облбюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку льготников по соцкартам. В 2016 году на эти цели направлено 1 млрд 302 млн 280 тыс. рублей, что на 358 млн 686 тыс. рублей, или на 38% больше, чем в 2015-м. По заявлению областных властей, главная цель отмены «безлимита» — пресечение «серых» схем вывода и рациональное расходование бюджетных средств.

В самарских соцсетях была выложена аудиозапись выступления губернатора Николая Меркушкина 13 февраля 2017 года в ДК имени В.Я. Литвинова в Самаре перед активом ветеранских организаций, на которой он заявил: «На транспорт у нас примерно 500−600 млн рублей каждый год разворовывается. С вашей помощью. Послушайте почему. Вы скажите, может человек 1100 поездок в месяц сделать? Послушайте, или я могу сейчас уйти. И потом претензии к кому угодно предъявляйте».

С 1 января 2017 года в регионе отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены компенсации, выплачиваемые адресно. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс. человек) и неработающим с пенсией 19,5 тыс. рублей.

Отмена пенсионерам социальных льгот в Самарском регионе вызвала массовое недовольство жителей. В регионе регулярно проходят акции протеста под лозунгом «Меркушкина в отставку! Верните льготы пенсионерам!»

«За время правления губернатора Николая Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн рублей в год, на его рекламу — вдвое, почти до 600 млн рублей в год, на праздники с его участием почти в 10 раз — до 541 млн рублей в год. Жирующие за счет сокращения расходов на пенсионеров чиновники живут в государственной резиденции на Первой просеке Самары, оплачивая «смешные» 5—10 тыс. рублей за коттедж площадью 200 метров, — в то время как 4 тысячи детей-сирот не имеют жилья! При этом губернатор и его правительство, избранные из его «команды» депутаты призывают пенсионеров «затянуть пояса», рассказывая сказки про пенсионеров, совершающих по одному проездному 1200 поездок в месяц и имеющих пенсию в 40 тысяч рублей», — прокомментировал организатор акций протеста депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев.

Читайте также:Самарские власти сэкономят на пенсионерах: оставили 50 льготных поездок