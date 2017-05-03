Лондон, 3 мая, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Одна из фанаток задала писательнице вопрос, касающийся патронуса известного магозоолога.

BrokenSphere Джоан Роулинг

«Можете ли вы сказать мне, какое животное является патронусом Ньюта? Или это спойлер для следующих фильмов?» — спросила пользователь adoLETA lestranha.

На что Джоан Роулинг ответила сообщением: «Большой спойлер». Таким образом писательница дала понять, что у Ньюта Саламандера есть некий туз в рукаве, о котором пока говорить нельзя.

Напомним, в вселенной «Гарри Поттера» патронус — это некая магическая сущность, которую можно вызвать при помощи заклинания «Экспекто патронум». Она способна противостоять дементорам и защитить своего хозяина от их разрушительной силы. В условиях сражений патронуса может вызвать только сильный и опытный маг.

Стоит напомнить о том, что фанаты «Гарри Поттера» знали о нюансах сюжета еще до выхода фильмов. А в случае «Фантастических тварей» те, кто ожидает новых картин, снятых по данной вселенной, ничего не знают о будущих событиях.