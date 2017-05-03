Москва, 3 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБМ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработали атомную подводную лодку сейсмической разведки, пишет газета «Известия».

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По словам главного конструктора ЦКБМ Евгения Топорова, ее строительство начнется в 2020 году. Стоимость такой субмарины будет на 60% ниже, чем стоимость боевой — за счет отсутствия систем вооружения на борту.

Атомная подводная лодка сейсмической разведки оснащена многометровыми «крыльями-сенсорами»: они заглядывают под грунт на несколько десятков метров и могут создавать трехмерную модель дна. С помощью этой подлодки Военно-морской флот РФ сможет получать уникальную информацию.

Площадь поверхности специальных крыльев-сейсмодатчиков — сотни квадратных метров, в нерабочем состоянии они спрятаны между внешним — «легким» и внутренним — «прочным» корпусами субмарины в носовой и кормовой частях.

Задачей субмарины водоизмещением не более 14 тыс. тонн будет сейсморазведка: поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов. Уникальная субмарина также сможет точно позиционировать подводные дроны.

Судно разработано в рамках проекта «Айсберг», предполагающего создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов.

Эта разработка — единственная в мире. В настоящее время ФПИ и ЦКБМ «Рубин» заканчивают проектирование комплекса.