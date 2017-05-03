Москва, 3 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В Москве сеть городских кинотеатров «Москино» и департамент культуры города подготовили ко Дню Победы праздничную программу «Памяти киногероев», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Цитата к/ф «Судьба человека». реж. Сергей Бондарчук. 1959. СССР Родные

С 6 по 9 мая в 12-ти кинотеатрах пройдет 37 бесплатных сеансов. Зрители смогут посмотреть более 20 фильмов, посвященных памяти отечественных актеров, режиссеров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны.

В частности, покажут фильмы памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других деятелей киноиндустрии.

Цитата к/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР Солдаты

Кроме того, программа «Москино» пройдет 8 и 9 мая в девяти городских парках — посетители бесплатно смогут посмотреть фильмы о войне.

Среди фильмов, которые покажут бесплатно, — «Двадцать дней без войны», «Судьба человека», «Белорусский вокзал», «Солдаты», «Машенька», «Баллада о солдате», «…А зори здесь тихие» и другие.

Цитата к/ф «Белорусский вокзал». реж. Андрей Смирнов. 1971. СССР Друзья

Как сообщает ИА REGNUM, вo вcex oкpyгax Москвы 9 мaя cocтoятcя пpaздничныe мepoпpиятия — выcтyплeния дyxoвыx opкecтpoв, кoнцepты c yчacтиeм звeзд, фoтoвыcтaвки, пocвящeнныe Дню Пoбeды, кинoпoкaзы и дpyгиe coбытия. Kyльминaциeй пpaздничныx coбытий cтaнeт гpaндиoзный caлют.