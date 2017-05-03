Анкара, 3 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова пригрозил Брюсселю прекращением переговоров по членству страны в Евросоюзе, сообщает Der Spiegel.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

После того, как 2 мая Эрдоган вновь вступил в правящую турецкую Партию справедливости и развития, он заявил, что может отменить переговоры с Европейским Союзом.

Со стороны ЕС также неоднократно звучали ультиматумы: «Если Турция и дальше будет двигаться в сторону автократии и нарушать права человека, то дверь в ЕС для нее будет закрыта».

«Мы не будем подстраиваться под вас, Турция — не лакей Евросоюза», — отметил Эрдоган.

Как отмечают эксперты, у обеих сторон нет иного выхода как приостановление двусторонних переговоров до тех пор, пока ситуация в Турции, по мнению Брюсселя, не изменится в лучшую сторону.

Де-факто переговоры между ЕС и Турцией длятся с октября 2015 года, однако нет никакого прогресса. Наоборот, после вступления в должность президента Эрдогана в 2014 году, двусторонние отношения начали портиться.

После проведения референдума 16 апреля 2017 года президент получил широкие полномочия, что не устраивает политиков стран ЕС, обвиняющих Эрдогана в действиях, противоречащим демократическим ценностям и нарушающим права человека.

Вопрос о переговорах членства Турции ЕС, по словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, будет поднят на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 24 и 25 мая.