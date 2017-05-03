Москва, 3 мая, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Предварительная договоренность о личной встрече достигнута в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7−8 июля в Гамбурге», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, переговоры состоялись 2 мая. В ходе беседы обсуждались темы двустороннего сотрудничества, перспектива координации шагов Москвы и Вашингтона в борьбе с международным терроризмом в Сирии, проблема Северной Кореи.

Достигнута договоренность по запуску реального процесса урегулирования сирийской ситуации. «Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость», — говорится в сообщении.

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Напомним, 12-й саммит G20 состоится в городе Гамбурге (Германия) 7−8 июля 2017 года. Предыдущий, 11-й саммит, состоялся в городе Ханчжоу (Китай) 4−5 сентября 2016 года.

В G20 помимо России, США, Китая и Германии входят Европейский союз, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.