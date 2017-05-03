Мадрид, 3 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. На кулинарной выставке El Salón de Gourmets в Мадриде представили мороженое под названием Enigma Origen, приготовленное из пива. Новинку со вкусом хмельного напитка создали представители пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителя мороженого AcaramHelados. Об этом сообщает портал «Испания по-русски».

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«Результатом работы мадридских пивоваров и мороженщиков стало мороженое из пива под маркой Enigma Origen, которое сделано исключительно из натурального сырья без использования каких-либо ароматизаторов, консервантов или вкусовых добавок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десерт ярко-янтарного цвета имеет кофейно-шоколадный привкус с ноткой карамели, как и сорт пива, из которого производят мороженое.

«Пивное» мороженое уже подают посетителям нескольких местных ресторанов, куда обе компании поставляют свою продукцию.