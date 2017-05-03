Новосибирск, 3 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Новосибирске строительство 30-этажного жилого комплекса «Парадиз», что в переводе с французского — «рай», привело к введению режима ЧС на объекте. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, которая взяла на контроль ситуацию на строительной площадке на ул. Журинской, 37, сейчас принимаются меры по ликвидации аварийной ситуации, допущенной застройщиком.

Paradisehome.su Строительство ЖК « Парадиз» в Новосибирске

По оценке специалистов, в результате разрушения ограждения котлована на объекте сложилась критическая ситуация — прилегающим территориям и жилым домам, расположенным неподалеку, грозит обрушение. Выяснилось, что застройщик ООО «Брик» как следует не укрепил подпорные стенки котлована, что привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов.

В городской администрации отметили, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на строительном объекте. Для ликвидации ЧС департаменту строительства и архитектуры поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован. Заниматься этим будет МУП города «УЗСПТС». Сейчас специалисты разрабатывают техническое решение по укреплению подпорной стены котлована, определяют график работ и организуют ежедневный инструментальный мониторинг состояния прилегающей к стройке площадки, подземных коммуникаций и свайного ограждения котлована.

Департамент ЭЖиКХ города, в свою очередь, проведет комиссионное обследование многоквартирных домов, расположенных вблизи объекта. Также будет организован постоянный мониторинг их технического состояния, восстановление систем жизнеобеспечения этих домов взят на контроль. Всего под наблюдением сейчас находятся четыре многоквартирных дома — № 12 и 14 на ул. Фрунзе и № 58 и 60 на ул. Каменской,

Отметим, что на ул. Журинской, 37 в Новосибирске строится 30-этажный жилой комплекс «Парадиз» с трехуровневой подземной парковкой. Как сказано на сайте проекта, «здание имеет рамно-связевую конструктивную схему (монолитный железобетонный каркас). Жесткость и пространственная неизменяемость объекта обеспечивается совместной работой колонн, стен и монолитных дисков перекрытия».