Владикавказ, 3 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии передано в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. Обвиняемыми по нему выступают два местных жителя Зарема Арсагова и Азамат Хетагуров. Сумма ущерба, нанесенного их действиями двум банкам региона и управлению ФСБ, составила почти миллиард рублей, сообщили ИА REGNUM 3 мая в Генпрокуратуре РФ.

AJEL Правосудие

Как установило следствие, Арсагова и Хетагуров в 2010—2015 годах с помощью мошенничества похитили у филиала одного из крупных банков более 806 млн рублей. От действий Арсаговой, которая использовала подконтрольные ей компании, пострадала на 104 млн рублей еще одна кредитная организация — «Банк развития региона».

Еще одним эпизодом уголовного дела является кража дизельного топлива, принадлежащего управлению ФСБ и МВД республики, которое было доверено на хранение Арсаговой. Сумма ущерба составила 79 млн рублей.

Обоим бизнесменам предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», а Арсаговой, кроме того, по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Также по теме: В Северной Осетии майор лишился звания из-за хищения 49 млн рублей

Замминистру в РСО-Алания дали условный срок за аферу на 100 млн рублей