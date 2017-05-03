Берлин, 3 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за рассудительный диалог с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

В своем интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger 2 мая она отметила, что выступает против какого-либо шантажа Турции со стороны Евросоюза.

«Мы должны быть четкими в нашей критике, хорошие отношения с Турцией — в наших собственных интересах», — отметила Меркель.

В своей речи 2 мая, когда президент Турции вновь вступил в правящую турецкую Партию справедливости и развития, Эрдоган заявил, что может отменить переговоры с Европейским Союзом.

Канцлер подчеркнула, что одной из причин, почему сейчас стоит сохранять отношения с Анкарой, является Соглашение ЕС и Турции по беженцам.

«Турция приняла три млн сирийских беженцев, направлявшихся в страны ЕС, а мы, в свою очередь, оказываем ей финансовую помощь», — добавила она, ссылаясь на пользу взаимовыгодного сотрудничества.

Поэтому Меркель высказывается за сбалансированные отношения с Турцией.

«Однако повторное введение смертной казни в Турции лишит страну возможного членства в Евросоюзе», — добавила канцлер.