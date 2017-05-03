Чебоксары, 3 мая, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Вопрос переселения из аварийного жилья остаётся в стране одной из главных социальных тем, так как решает застарелую проблему наиболее незащищённых категорий граждан. Особый статус данному вопросу придали майские указы президента России Владимира Путина. Чиновники регулярно докладывают о том, как идёт переселение из «аварийки», периодически хвалясь, — до тех пор, пока не встречают претензии со стороны жителей на качество «нового старого» жилья или место предлагаемого «переселения-выселения». Как показывает ход реализации программы, таких жалоб в стране достаточно. Хромает и сама программа, что стало основанием для отставок ряда губернаторов — например, Худилайнена в Карелии или Ильковского в Забайкальском крае. В Чувашии программу переселения из аварийного жилья во многом закрывают за счёт столицы — города Чебоксары, где наращивают темпы жилищного строительства, дающего синергетический эффект и подтягивающего за собой другие отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gcheb.cap.ru Строящийся многоквартирный дом для переселенцев по улице Ленинского Комсомола

В канун майских праздников руководство Чебоксар побывало на ряде строящихся объектов в рамках четвёртого этапа (2016−2017 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Напомним, на столицу Чувашии приходится значительная часть аварийных домов, включённых в госпрограмму: всего в 2016—2017 годах в регионе под снос идут 185 аварийных домов, из них в Чебоксарах — 112. Общий объем сносимого ветхого жилья в Чебоксарах составляет свыше 39 тыс. кв. метров, на эти цели федеральный бюджет выделил 944 млн рублей, региональный — 144 млн рублей — из расчёта чуть более 29 тыс. рублей за «квадрат», установленный для Чувашии.

Gcheb.cap.ru Площадка строящегося многоквартирного жилого дома по улице Богдана Хмельницкого

Даже беглый анализ цифр и показательных диалогов на совещаниях позволяет сделать вывод, что именно Чебоксары «вытягивают» программу. Столица, где активно развивается жилищное строительство (при том, что в целом по Чувашии оно упало на четверть в прошлом году), подтягивает в этом смысле всю республику. Чиновники отмечают при этом, что в части переселения из «аварийки» Чебоксары взяли на себя «повышенные социальные обязательства», включив в программу дома с малогабаритными квартирами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о том, что при переселении граждан из квартир площадью 13−17 кв. метров предоставляется жильё площадью не менее 23 «квадратов». Малогабаритное жильё на вторичном рынке в Чебоксарах стоит более 40 тыс. рублей за 1 кв. метр, а государство установило для Чувашии планку для выкупа в 29 тыс. рублей. В результате разницы квадратуры городу в этом году, по предварительным расчётам, было необходимо дополнительно порядка 200 млн рублей, сообщалось в годовом отчёте.

Gcheb.cap.ru Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход строительства

«По сути, построить новую квартиру будет дешевле, чем покупать малогабаритную вторичку на рынке», — отмечал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, напомнив, что ещё в 2012 году мэрия встала на сторону горожан и признала дома с малогабаритными квартирами аварийными, «чтобы помочь таким жителям переселиться в новые квартиры». В результате в среднем предоставляются «квадратные метры больше на 10−15%».

За это город не раз подвергался критике со стороны региональных властей. В частности, глава Чувашии Михаил Игнатьев, который лично (как и все главы регионов) контролирует данный вопрос, подчёркивал, что программа предусматривает не улучшение жилищных условий, а только предоставление квартир из неаварийного фонда. «Никто не заставляет, никто вам руки не выкручивает находить 142 миллиона и платить», — цитировали главу региона местные СМИ. Но в то же время Игнатьев снисходительно отмечал, что «инициатива ваша», отдавая решение вопроса на откуп городским депутатам.

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Столичные власти стояли на своём, представляя расчёты: при приобретении жилья на вторичном рынке обременение для городского бюджета будет гораздо больше, что показал опыт ряда регионов. Чебоксары — не Цивильск, не Шумерля, где рыночные цены на жильё сопоставимы с «заложенными» правительством РФ 29 тыс. рублей за квадрат. Чебоксары — столица, и здесь на вторичном рынке невозможно найти квартиру с отделкой по такой цене. Но людей переселять надо, и программу завершать необходимо. При этом законодательство позволяет гражданам получить и деньги — однако ещё не было случая, чтобы человек отказался от квартиры в столице и «взял деньгами».

Вместе с тем масштабная жилищная программа важна для Чебоксар и всего региона не только с точки зрения социальной составляющей, но и с позиции развития экономики. Чебоксары (как и любая столица) являются локомотивом развития экономики всего региона. Жилищное строительство — это не только новое жильё для социально незащищённых категорий граждан и повышение качества их жизни, но и работа для строителей, которые сейчас в полной мере ощущают на себе кризис и падение покупательской активности, это заказы для проектировщиков и предприятий по производству стройматериалов — в общем, строительство даёт синергетический эффект. Такие доводы звучали и на публичных совещаниях, и на рабочих встречах со строителями. И эти аргументы для хозяйственников — гораздо сильнее политики и понятия «социальной ответственности бизнеса»: строители оказались готовы затянуть пояса. А власти сделали всё, чтобы выполнить поручение Путина.

Нынешний, четвёртый этап программы переселения из аварийного жилья, по признанию столичных властей, наиболее сложный. Все торги на строительство социального жилья прошли в условиях бюджетного дефицита и ограниченного финансирования, при этом квартир к расселению в этом году — больше, чем во все предыдущие годы реализации программы и более чем в два раза больше, чем в 2016 году. Общий объем сносимого жилья составляет свыше 39 тыс. кв. метров, предоставляемая площадь — более 42 тыс. кв. метров. Разницу в 3 тыс. квадратов закроет муниципальный бюджет — вместо планируемых 200 млн рублей по факту оказалось около 130 млн рублей. Проблема заключается и в том, что сдать новые дома нужно в сжатые сроки — до сентября.

Gcheb.cap.ru На объекте активизированы работы

В Чебоксарах было проведено четыре аукциона на строительство домов для расселения граждан из аварийного жилья. Руководство города накануне майских праздников в ходе осмотра строительства домов отчиталось: по результатам конкурсных процедур удалось сэкономить около 90 млн рублей, средняя стоимость «одного квадрата» квартиры с отделкой составила беспрецедентные 27 тыс. рублей. «Сейчас на рынке таких цен нет», — подчеркнул сити-менеджер Алексей Ладыков. Журналисты кивали: не только из докладов известно, что стоимость жилья в центре города на начальном этапе стройки доходит до 59 тыс. рублей за «квадрат». Градоначальник также отметил, что «все подрядчики адекватные, имеют многолетний опыт работы» и «должны справиться, несмотря на сжатые сроки».

Об адекватности подрядчиков и властей свидетельствуют размещённые на сайте столичной мэрии многочисленные материалы — с цифрами в рублях и квадратных метрах, этапами и годами. Примечательно, что только в одних торгах по одному дому был один участник: единственную заявку на конкурс по строительству дома по Парижской Коммуне подал СК «Старатель». При этом первоначальная стоимость была обозначена как 29,2 тыс. рублей за 1 кв. метр — но в итоге компания подписала соглашение, снизив цену до 27,5 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств только по этому дому составила около 14,5 млн рублей. При этом директор предприятия Анатолий Владимиров подчёркивает: этот проект — самый сложный в связи с необходимостью переноса коммуникаций, а сроки — сжатые.

В настоящее время многоквартирные дома для «переселенцев» возводятся по улицам Парижской Коммуны, Магницкого, Ленинского Комсомола, Б. Хмельницкого. Самый большой объект — на улице Ленинского Комсомола: это 9-этажный дом на 206 квартир. В мэрии отмечают, что если ещё месяц назад здесь забивали сваи, то сейчас уже завершается кладка четвёртого этажа. По итогам осмотра всех объектов Алексей Ладыков поручил подрядчикам усилить работу по всем направлениям и ежедневно докладывать об итогах выполнения.

Справка

В соответствии с республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» на 2013−2017 годы» в Чебоксарах запланировано снести 263 дома (2230 квартир). В том числе в первый этап (2013−2014 годы) вошли 76 домов (592 квартиры), во второй (2014−2015 годы) — 22 дома (266 квартир), третий этап (2015−2016 годы) — 53 дома (388 квартир), четвёртый этап (2016−2017 годы) — 112 домов (984 квартиры).

В целях реализации первого этапа приобретено 592 квартиры. Основные районы переселения граждан — «Садовый», «Новый город». По второму этапу приобретены или построены 266 квартир. Основные районы переселения — микрорайон «Садовый», улица Яблочкова (Южный поселок»), улица Сосновская. В рамках третьего этапа программы построено 388 квартир. Основные районы переселения — микрорайон Соляное, улица Новая (посёлок Сосновка), Эгерский бульвар.

По четвёртому этапу планируется переселение граждан, проживающих по улицам 40 лет Октября, Ашмарина, Бичурина, Б. Хмельницкого, Гражданская, Коллективная, Пристанционная, Промышленная, Текстильщиков, Фруктовая, Щорса, Серафимовича, Пугачева, Репина, Яблочкова, Яблоневая, Башмачникова, Гражданская, Энергетиков и др. За счёт бюджетных средств планируется переселение в пять строящихся многоквартирных жилых домов.

Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» реализуется с 2013 года. По данным Минстроя Чувашии, до 1 сентября 2017 года предусмотрено в четыре этапа переселить 13,1 тыс. человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 171,9 тыс. кв. метров.

Данные с сайта администрации города Чебоксары

Адрес строящего дома по 4 этапу

Начальная максимальная цена контракта, тыс.руб.

Цена контракта, тыс.руб.

Экономия, тыс.руб.

Многоквартирный жилой дом Поз.9 Соляное. ООО «Союзстройинвест» 193 090,015 191 159, 114 1 930,9

Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны. ООО «СК «Старатель» 268 539, 940 253 955,880 14 584,06

Многоквартирный жилой дом по ул. Магницкого. ООО «Булат» 211 355,550 191 903,22 19 452,33

Многоквартирный жилой дом по ул. Л. Комсомола. ООО СК «Стройсфера» 303 786,91 276 446, 088 27 340,82

Многоквартирный жилой дом по ул. Б. Хмельницкого. ЗАО «Строительный трест №3» 274 500,700 249 223, 49 650 25 277,21