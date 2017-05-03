Петропавловск-Камчатский, 3 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. На Камчатке большинство медведей уже вышли из спячки и начали поиски пропитания. Много особей косолапых, как всегда, можно в это время наблюдать в Долине гейзеров. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM инспекторы Кроноцкого заповедника, сейчас начинаются «медвежьи свадьбы».

Alexas_Fotos Медведи

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«Тревожить зверей в столь ответственный период нельзя. В мае-июне ученые даже вводят ограничения на посещение Долины гейзеров, поэтому туристов здесь в это время сравнительно немного. Между тем, нервно и агрессивно, как правило, ведут себя медвежьи пары, остальные медведи спокойно относятся к присутствию людей», — пояснили инспекторы.

Начало брачных игр медведей совпало со съемками документального фильма «Дикое море России», премьера которого намечена на 2017 год. Это совместный проект Первого канала и австрийского медиа-холдинга. За завязывающимися отношениями пока одной пары медведей как раз и наблюдают сотрудники заповедника и члены съемочной группы телерадиокомпании ORF.

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«Мы специально прилетели в Кроноцкий заповедник к началу «медвежьего сезона». Медведи — символ Камчатки, России, поэтому в фильме они будут играть ведущие роли, — рассказал Франс Хафнер, режиссёр фильма. — Часть съёмок прошла в Южно-Камчатском федеральном заказнике летом и осенью 2016 года. Там мы снимали медвежью рыбалку на Курильском озере. Это захватывающее зрелище».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке охотники застрелили бурого медведя, который вышел к человеческому жилью в Елизовском районе региона. Это первый убитый косолапый в этом сезоне. На полуострове живут более 20 тыс. медведей. За 2016 год было убито 60 медведей, которые представляли опасность для человека.