Лондон, 3 мая, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг извинилась перед фанатами «поттерианы» за убийство Северуса Снейпа, соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Twitter.

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа [Цитата из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, «Warner Brothers» США, 2007 г

Писательница приурочила данное сообщение к годовщине Битвы за Хогвартс, которая отмечается фанатами 2 мая.

«Ну хорошо. Не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепотом)… Снейп. *побежала в укрытие*», — написала Роулинг.

Это уже не первый раз, когда в этот день она просит прощения у поклонников за смерть того или иного персонажа, в 2016 году Роулинг попросила прощения за смерть профессора Римуса Люпина, а в 2015 — за смерть Фреда Уизли.

Напомним, актер Алан Рикман, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере преподавателя зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снейпа, скончался 14 января 2016 года.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актер не дожил всего пять недель до своего 70-летнего юбилея.