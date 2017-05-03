Ясный, Оренбургская область, 3 мая, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области осужден экс-начальник межмуниципального отдела МВД России «Ясненский». Он признан виновным в ряде коррупционных преступлений: мошенничестве с использованием служебного положения, злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве взятки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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В период с июля 2014 по апрель 2015 года, пользуясь своим служебным положением, полицейский вынуждал своих подчиненных оформлять рапорт на получение материальной помощи, после чего забирал себе начисленные им деньги. Таким способом он присвоил деньги в сумме более 1,2 млн рублей, предназначавшихся для 40 сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, в ход шли угрозы. Так, начальнику структурного подразделения территориального отдела полиции пришлось за свой счет купить для теперь уже осужденного полицейского плазменный телевизор, приставку для спутникового телевидения и диспенсер для воды на 70 тыс. рублей. В противном случае мужчине грозило увольнение. Еще у троих подчиненных экс-начальник обманным путем присвоил более 100 тыс. рублей, которые полагались сотрудникам в качестве компенсационных выплат.

Кроме того, с июля 2014 по апрель 2015 года коррупционер получил ряд взяток примерно на 20 тыс. рублей. В общей сложности сумма похищенных и присвоенных экс-полицейским средств составила около 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Экс-начальник межмуниципального отдела МВД России «Ясненский» приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Также суд лишил его специального звания «полковник полиции» и права в течение четырех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор суда в законную силу не вступил.