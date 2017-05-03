Нью-Дели, 3 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Девочку, которая родилась со второй головой в области живота, прооперировали в индийском городе Джайпур. Четырехчасовую операцию провели еще 26 апреля, но СМИ узнали о ней только сейчас. Об этом сообщает The Daily Mail.

debowscyfoto Мать и ребенок

По данным газеты, паразитический близнец младенца был недоразвит. У второй головы не было глаз и ушей. Рядом в области живота у младенца была третья рука. Кроме того, паразитический близнец лишал ребенка жизненно важных питательных веществ.

Отмечается, что врачи в больнице успешно удалили отросток — новорожденная девочка уже идет на поправку.