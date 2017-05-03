«Нэшвилл» выиграл у «Сент-Луиса» в четвертом матче серии
Вашингтон, 3 мая, 2017, 07:52 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась в Нэшвилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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Игра «Нэшвилл» и «Сент-Луис»
В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Эллис и Джеймс Нил. «Сент-Луис» ответил голом Джоэла Эдмундсона.
Российский легионер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко результативными действиями в этом матче не отметился.
Счёт в серии стал 3−1 в пользу «Нэшвилла».