Вашингтон, 3 мая, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил о необходимости расширить присутствие на континенте американских бронетанковых сил, сообщает The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

На слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Конгресса США он заявил, что один из главных вызовов для сил США в ЕС — это российские войска с тяжелым вооружением. Генерал напомнил, что в его распоряжении в ЕС находится лишь одна ротационная бронетанковая бригада и две бригадные боевые группы.

«Россия представлена там не легкими силами, а подразделениями с тяжелой техникой», — утверждает Скапарротти. По его мнению, чтобы НАТО находилось в ЕС в правильной позиции, нужно больше бронетанковых войск.

«Честно говоря, я думаю, что мне будет нужно со временем увеличить (это присутствие), чтобы у нас были силы достаточного размера, которые позволят нам сдерживать Россию», — сказал главком США в Европе.

Он также напомнил, что Россия в течение последних шести лет модернизировала свои войска, следовательно, модернизацию должны провести и США.

Кроме того, заявил он, законодателям стоит подумать о том, чтобы отправить в Европу больше «помощников» из числа инженеров и бойцов авиационных бригад. Ранее Скапарротти уже призывал к росту численности американских войск в ЕС для того, чтобы «сдержать агрессию России».

В частности, он говорил об этом в марте 2017 года на слушаниях в комитете палаты представителей. В настоящее время военный контингент США в ЕС составляет примерно 62 тыс. человек, в годы холодной войны их было до 300 тыс.