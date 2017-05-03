Вашингтон, 3 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. «Прорыва» в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом не произошло, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, переговоры, начатые по инициативе российского президента, продолжались примерно полчаса. По итогам беседы Вашингтон пребывает в сомнениях, «насколько серьезно» Москва настроена на решение сирийской проблемы.

Уточняется, что президенты не пришли к соглашению о возможной личной встрече на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

Напомним, переговоры 2 мая между президентами России и США являются первыми с момента нанесения Вашингтоном ракетного удара по Сирии. Это уже третий телефонный разговор между Путиным и Трампом с 20 января 2017 года.

Тема Сирии затрагивалась в беседе. Другой важной темой стал вопрос Северной Кореи.

Российский президент призвал американского коллегу к сдержанности и снижению уровня напряженности как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке. В Кремле сообщили, что разговор носил деловой и конструктивный характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон оценил состоявшиеся переговоры как конструктивные. «Президенты детально обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — сказал он.