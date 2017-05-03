Вашингтон, 3 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Свыше 151 миллиона записей телефонных разговоров собрано американским Агентством национальной безопасности за 2016 год, пишет The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Такие сведения изложены в докладе аппарата директора национальной разведки США. Опубликован отчет 2 мая.

Точное число лиц, за которыми следило АНБ, неизвестно, потому что количество записей телефонных разговоров больше количества номеров телефонов: ряд разговоров велись по одному и тому же номеру.

Официально агентством были получены судебные разрешения на слежку за 42 людьми, являющимися подозреваемыми в террористической деятельности.

Издание уточняет, что этот отчет является первым с того времени, как американским Конгрессом был принят «Акт о свободе США». Документ запрещает сбор данных об американских гражданах, за исключением тех, которые подозреваются в террористической деятельности.

Напомним, «Акт о свободе США» подписан 44-м американским президентом Бараком Обамой 3 июля 2015 года. Документ является новой редакцией так называемого «Патриотического акта», который был принят в ответ на нападение на США 11 сентября 2001 года и давал американским спецслужбам официальное право на прослушивание телефонных разговоров граждан страны.

1 июня 2015 года истек срок действия «Патриотического акта». «Акт о свободе США» сохраняет за спецслужбами право на сбор информации о гражданах, но вводит ряд ограничений в этой области. Так, доступ к персональным данным АНБ и ФБР теперь смогут получать только с санкции специального суда.

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