Лондон, 3 мая, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает своих избирателей к сплоченности на досрочных выборах в парламент, сообщает Der Spiegel.

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По словам экспертов, последние сообщения СМИ о встрече премьер-министра с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также об итогах саммита ЕС по поводу Brexit поставили под сомнение лидерство Терезы Мэй.

Юнкер после переговоров с Мэй отметил, что он настроен еще более скептически, чем прежде.

«Сейчас голоса за меня и мою команду очень важны, они будут укреплять наши позиции на переговорах по Brexit», — отметила Тереза Мэй в своем обращении 2 мая к гражданам Великобритании.

Премьер-министр объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня 2017 года. Прежде датой проведения выборов назывался 2020 год.

Эксперты считают, что таким образом Мэй стремится заручиться поддержкой и закрепить позиции консервативной партии в правительстве, чьими главными соперниками являются лейбористы, выступающие против выхода Великобритании из Евросоюза.

«Каждый голос за другие партии приведут к хаосу коалиции с негативными последствиями для переговоров по Brexit», — добавила премьер-министр.