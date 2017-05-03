Якутск, 3 мая, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума — давно назревшее решение, реализовывать которое нужно за счёт средств федерального бюджета. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона об увеличении МРОТ до прожиточного минимума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Это давно назревшее решение, так как непонятно было, как работнику с зарплатой ниже прожиточного минимума можно прожить», — пояснил эксперт.

Юрий Данилов уверен, что деньги на реализацию этого намерения можно найти, просто «увеличив расходную часть бюджета за счёт печатного станка».

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«Местные и региональные власти не смогут безболезненно для населения решить этот вопрос, — уверен Юрий Данилов. — К примеру, в Якутии придётся урезать и без того сокращаемые бюджетные расходы, так как уже в I квартале 2017 года значительно сократилась его доходная часть, и местному парламенту предстоит на ближайшей сессии рассматривать этот вопрос».

Если нагрузку по повышению МРОТ переложат на местные и региональные бюджеты, то техперсонал и работников, которых коснутся изменения, могут просто начать массово сокращать, также высказал предположение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральным профильным министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 20 мая 2017 года подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.