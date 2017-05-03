Брюссель, 3 мая, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия разрешила продлить в последний раз пограничный контроль внутри Шенгенской зоны до ноября 2017 года, сообщает Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Об этом 2 мая сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос. Шенгенская зона не подразумевает внутренний контроль между странами, которые в нее входят, проверяются только внешние границы.

Однако в связи с потоком нелегальной миграции в 2015 году Германия первая ввела пограничный контроль на границе с Австрией. Этому примеру последовали Дания, Швеция и Норвегия.

Еврокомиссия планировала запретить проведение внутреннего контроля еще в конце 2016 года, затем отложила запрет до мая 2017 года.

Сейчас, по словам еврокомиссара, в последний раз разрешено продление внутреннего контроля до ноября текущего года. За этот период, по словам Аврамопулоса, правительства стран, входящих в Шенгенскую зону, должны согласовать политику в рамках урегулирования миграции.

На сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 26 государств, из них четыре страны не являются членами Евросоюза: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария.